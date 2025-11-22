Комитет государственного контроля выявил нелегальную стоматологическую клинику в Светлогорске — там лечили даже здоровые зубы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Работниками Жлобинского межрайонного отдела финансовых расследований пресечена противоправная деятельность должностных лиц частного предприятия, оказывающего медицинские услуги без специального разрешения.

В ходе осмотра помещений псевдоклиники работники КГК обнаружили медицинское оборудование для оказания стоматологических услуг, а также услуг по ультразвуковой диагностике. Изъяты записи с указанием обращавшихся клиентов. Впоследствии граждане подтвердили, что действительно получали соответствующие медуслуги.

Установлено, что за время нелегальной работы с 2023 по 2024 год за оказанием услуг обратились не менее 100 человек. Потребителями стоматологических услуг в основном были дети. В ходе проверки вскрылись факты некачественного оказания помощи — «лечили» даже здоровые зубы.

По результатам проверки по факту работы без специального разрешения возбуждено уголовное дело в отношении директора — учредителя частного предприятия, а также индивидуального предпринимателя. Доход от незаконной деятельности составил не менее Br57 тыс. Установлены и иные обстоятельства противоправной деятельности.