Информационно-пропагандистская группа во главе с заместителем председателя райисполкома Артемом Гришай встретилась с работниками КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

По основному вопросу проинформировал заместитель начальника ООПП РОВД Виталий Прищепенко, обратив внимание на наиболее распространенные виды киберпреступлений, среди которых – мошенничества. Зачастую они становятся возможными из-за беспечности граждан.

Артем Гришай остановился на конкретных примерах использования дипфейков, направленных на дестабилизацию обстановки, призвал быть внимательными и законопослушными гражданами, соблюдать информационную гигиену и не подписываться на экстремистские телеграм-каналы.

Предстоящее заседание ВНС, утверждение программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы, основные приоритеты развития народно-хозяйственного комплекса района – эти темы также стали предметом обсуждения.

Работников коммунального предприятия интересовали вопросы, касающиеся формирования уровня заработной платы. В ходе встречи им были даны разъяснения.

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова провела встречу с коллективом центральной районной библиотеки.

В ходе мероприятия она акцентировала, что современные кибератаки направлены не только на кражу денег и личных данных, но и на подрыв суверенитета нашей страны. «Через мошеннические схемы и фишинговые атаки злоумышленники пытаются дестабилизировать обстановку в республике, получить доступ к конфиденциальной информации. Большую опасность представляют целенаправленные атаки на информационную инфраструктуру государственных учреждений, которые составляют около 22% всех кибератак в стране», – подчеркнула Людмила Кураликова. Также отметила, что власти прилагают значительные усилия для защиты государственной информации, но противостоять киберугрозам можно только совместными усилиями. Важнейшую роль в этом играют бдительность каждого гражданина, критическое мышление и соблюдение базовых правил цифровой гигиены.

Особое внимание заместитель председателя уделила безопасности подрастающего поколения в интернете, отметив, что дети и подростки часто становятся жертвами мошенников в социальных сетях и онлайн-играх. Людмила Адамовна призвала работников библиотеки активнее вести разъяснительную работу с населением о защите от киберугроз, ведь это вопрос национальной безопасности.

В рамках встречи обсудили положительные результаты работы системы образования района и вопросы противопожарной безопасности.

Наталья Логунова, Елизавета Малая

Фото авторов