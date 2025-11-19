Всемирная неделя рационального использования антибиотиков в 2025 году проходит с 18 по 24 ноября. На проблему бесконтрольного приема лекарств и последствия таких действий обратили внимание в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Всемирная неделя рационального использования антибиотиков направлена на повышение осведомленности населения о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. Цель акции – призвать граждан к рациональному и осторожному использованию антибиотиков, чтобы сохранить их эффективность для лечения в будущем.

– Антибактериальные препараты (антибиотики) являются серьезным подспорьем в вопросах лечения многих инфекционных заболеваний. Но, как и большинство лекарственных средств, антибиотики имеют ряд противопоказаний, а также побочных эффектов. Каждый из препаратов имеет свои особенности по показаниям и режиму приема, – обратили внимание специалисты отдела клинической эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Эксперты в сфере охраны здоровья констатировали, что желая побыстрее победить болезнь, пациенты зачастую игнорируют правила рационального использования антибиотиков. Итог – негативные последствия: от плохого самочувствия до отсутствия прогресса в выздоровлении из-за «привыкания» организма к противомикробным препаратам.

Чтобы минимизировать негативные последствия при приеме антибиотиков, специалисты рекомендуют придерживаться строгих правил:

→ Принимать противомикробные препараты следует только после консультации и назначения врача: инфекции отличаются друг от друга, и только доктор может определить, как бороться с возбудителем с учетом уровня сложности протекания заболевания и состояния пациента. В одной ситуации антибиотик будет помощником, в другой – не даст эффекта.

→ Четко придерживаться дозировки и особенностей приема противомикробных препаратов, что оговорены в инструкции по применению. Это позволит использовать антибиотики максимально эффективно.

→ Курс лечения нужно проходить до конца. Если состояние улучшилось, еще не значит, что болезнь побеждена. Не исключены новые витки развития заболевания и осложнения.

→ Не стоит забывать про профилактику. Снизить вероятность инфицирования можно, если вести здоровый образ жизни, следить за гигиеной рук, проходить иммунизацию и пр.

