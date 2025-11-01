Команда Президента Беларуси с победы начала выступление в 19-м сезоне Республиканской хоккейной лиги (РХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду «Олимпик-Арены» в Минске дружина главы государства в своем первом поединке обыграла хоккеистов Могилевской области со счетом 9:3 (3:1, 4:2, 2:0).

Действующие чемпионы РХЛ без раскачки начали встречу, и уже на 3-й минуте первую шайбу забросил Алексей Ефименко. Вскоре Матвей Винкевич восстановил равновесие, но к перерыву Николай Лукашенко и Никита Дроздов еще дважды поразили ворота гостей. Второй период начался неожиданно — не прошло и четырех минут, как Матвей Винкевич и Леонид Ольховой сделали счет равным — 3:3. Такой ход событий не устроил хозяев, и они ответили точными бросками Алексея Баранова, Андрея Михалева, Ярослава Чуприса и Артема Каркоцкого — 7:3. В заключительной трети матча Николай Лукашенко забросил свою вторую шайбу, а вслед за ним окончательный результат установил Олег Антоненко — 9:3.

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Ярослав Чуприс и Олег Фролов.

Сегодня среди болельщиков впервые были разыграны уникальные призы — шайба и клюшка с автографом Александра Лукашенко.

Ранее, на старте нынешнего сезона, состоялись еще три матча: Гомельская область — Минская область — 1:10, Брестская область — Витебская область — 21:1, Могилевская область — Гомельская область — 2:4.

В прошлом сезоне команда Президента в 16-й раз стала победителем этих соревнований, обыграв в финальной серии хоккеистов Минской области. По одному титулу у сборных Гомельской и Минской областей.

Организаторы хоккейного любительского турнира — Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Минский городской исполнительный комитет.