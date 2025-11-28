Белорусские кондитерские предприятия приступили к активной фазе подготовки к новогоднему сезону, планируя значительно увеличить объемы производства праздничной продукции.

Замначальника управления по производству продуктов питания «Белгоспищепрома» Ксения Гершончик рассказала, что ведущие производители сладостей страны выпустят порядка 2,8 млн новогодних подарков, что на 20% превышает показатели прошлого года.

Как отметила представитель концерна, помимо внутреннего рынка, значительная часть произведенной продукции будет поставлена на экспорт – преимущественно в Россию и Китай.

Подготовка к новогодним праздникам начинается практически сразу после завершения предыдущего сезона. Предприятия тщательно анализируют потребительские предпочтения, разрабатывают дизайн упаковки и формируют наполнение подарков.

По словам Гершончик, значительные усилия предприятий кондитерской отрасли направлены на техническое перевооружение. Так, на фабрике «Слодыч» внедрено изготовление вафельных рулетиков и мягкой карамели, а на «Красном пищевике» запущена линия по производству шоколадного драже. Предприятие «Красный Мозырянин» осваивает производство новой линии тираженного ириса.

При этом в создании новых вкусовых решений проявляется инновационный подход. К примеру, в нынешнем году белорусские кондитеры представили халву со шкварками и луком, зефир со вкусом колы и ванили, конфеты со вкусом кактуса и малины, а также белый шоколад с лимонной и кокосовой начинками.

На фабрике «Коммунарка» новогодняя кампания стартовала 15 сентября, и по состоянию на ноябрь производство идет с опережающими темпами, при этом наибольшим спросом пользуются килограммовые подарочные наборы.

