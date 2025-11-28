Геомагнитная обстановка в конце года прогнозируется с возмущениями магнитного поля нашей планеты и магнитными бурями слабого уровня. Ожидается, что «трясти» нашу планету в декабре будет не более 7 раз.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сделали прогноз магнитных бурь на начало зимы для Беларуси. В отличие от конца осени, когда наблюдалась высокая геомагнитная активность, фиксировались магнитные штормы в диапазоне G3-G4, «космическая погода» в декабре готовит меньше сюрпризов.

В последний месяц 2025 года, по прогнозам астрофизиков, Землю продолжит «штормить». Правда, опасных дней в декабре обещают всего 7 из 31, а возмущения магнитосферы хотя и ожидаются, но умеренные.

Зима в Беларусь придет со спокойным геомагнитным фоном. Первые четыре дня декабря на карте наблюдений за «космической погодой» окрашены в зеленый цвет. Возможны едва ощутимые геомагнитные волнения, которые согласно шкале магнитных бурь по Кр-индексу будут в пределах 2–3 баллов. А это свидетельство пребывания в «штиле» магнитосферы Земли.

Если в начале месяца «опасными» можно считать только 5 и 6 декабря, то основной «удар» по планете придется в последней декаде месяца. Астрофизики уверяют, что неблагоприятными для метеопатов днями в конце 2025 года станут 21, 22, 24 и 27 декабря.

В эти даты карта подсвечена оранжевым цветом, что говорит о предполагаемой опасности для метеочувствительных людей. По сути, геомагнитные колебания в указанные дни не превысят отметки в 4 балла.

А вот 23 декабря прогнозируют единственную в начале зимы магнитную бурю. Возмущения магнитосферы по Кр-индексу достигнут 5 баллов, что по мощности соответствует магнитному шторму уровня G1. Причем пик воздействия на нашу планету придется именно на эту дату, а нестабильной геомагнитная обстановка будет на протяжении 4 дней подряд – с 21 по 24 декабря.

Поскольку прогноз астрофизики дали долгосрочный, они обращают внимание, что в течение месяца ситуация может кардинально поменяться как в сторону «штиля», так и увеличения количества магнитных бурь. Метеопатам рекомендуют следить за «космической погодой» и прислушиваться к тревожным сигналам организма, чтобы минимизировать негативные последствия геомагнитных колебаний для здоровья.

1prof.by