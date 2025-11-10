Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в ноябре текущего года проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в ГУ «Уваровичский социальный пансионат «Луговой», в ходе которого выявлены нарушения, а именно:

места для курения на территории пансионата не оснащены порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг;

не обеспечена постоянная готовность к применению средств противопожарного водоснабжения (ограничен подъезд к пожарному гидранту);

система пожарной сигнализации в пансионате находится в неработоспособном состоянии .

По итогам мониторинга руководителю вручены рекомендации.

Буда-Кошелевский РОЧС