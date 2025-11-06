В территориальном центре социального обслуживания населения прошел региональный фестиваль «Королева осени» среди дам элегантного возраста.

Мероприятие открыл фольклорный коллектив «Веснянка» песней «Мы – белорусы».

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова поприветствовала участниц фестиваля на буда-кошелевской земле и пожелала им удачи, отметив, что в жизни они уже победители – как мамы, жены, активные граждане своей страны.

«Королева осени» призвана отметить мудрость, талант и неиссякаемый творческий потенциал представителей старшего поколения нашего региона. Сегодня фестиваль станет событием, объединившим талантливых участников и активных гостей из шести районов нашего региона, подтверждая тем самым, что активное долголетие – это не просто слова, а образ жизни», – обратился к присутствующим председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко.

В конкурсе «Визитная карточка» участницы рассказали о себе и своих увлечениях, в творческом номере «Королевы зажигают» исполняли песни, танцевали, читали стихи. В «Выходе королевы» они дефилировали в вечерних платьях на осеннюю тематику.

Компетентному жюри очень сложно было выбрать одну из лучших, так как все конкурсантки были достойны титула королевы. И все же победительницей была признана представительница Кормянщины Алла Храменкова. Уроженка нашего района Людмила Федина стала лучшей в номинации «Элегантность». Татьяна Потапенко из Чечерского района завоевала звание «Оригинальность». В номинации «Очарование» отмечена Наталья Лещенко, представлявшая Жлобинский район. Клавдия Бычкова из Рогачевского района поразила всех своей креативностью. А в номинации «Вдохновение» не было равных Ирине Горень из Добрушского района. Все участницы были награждены грамотами и ценными подарками.

На протяжении всего мероприятия хорошее настроение присутствующим также дарили фольклорный коллектив «Веснянка», Анастасия Лахманкова, Мария и Петр Бобиковы, Андрей Батаев и Анастасия Дробышевская.

Поздравляем конкурсанток с заслуженными наградами! Дарите щедро ваши таланты людям, никогда не останавливайтесь на достигнутом!

Евгений Коновалов

Фото автора