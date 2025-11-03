Корреспондент газеты «Авангард» поучаствовал в полевом мероприятии вместе с работниками Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Данное мероприятие направлено на усиление контроля за организацией и проведением охот гражданами и должностными лицами пользователей охотничьих угодий, на взаимодействие с правоохранительными органами и оказание содействия в выведении из незаконного оборота оружия, боеприпасов и многое другое и продлится до 31 декабря.

Для усиления полевой группы, а также в связи с открытием охоты с 1 ноября на пушные виды охотничьих животных и активным проведением коллективных охот в рамках взаимодействия были привлечены сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома.

Первым подлежал проверке охотничий коллектив, добывший одну особь лося. У охотников проверили соответствующие документы, провели разъяснительные беседы и раздали тематические буклеты. После этого отправились в охотугодья Буда-Кошелевского района. Погода была хорошая. То тут, то там встречались охотники и рыбаки. Одному гражданину было объявлено устное замечание ввиду того, что охотился он ближе 200 м от крайнего строения сельского населенного пункта. В соответствии с правилами охоты это является нарушением правил безопасности.

После отработки рыболовных и охотничьих угодий участники СКМ «Охота» отправились в один из населенных пунктов района, чтобы проверить информацию о противоправных действиях гражданина. В ходе проведенных осмотров выявили три правонарушения: одно из них было связано с незаконными действиями в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, другое – с нарушением правил обращения с огнестрельным оружием, третье – с незаконным хранением запрещенных орудий рыболовства. У гражданина были изъяты 5 рыболовных сетей, сетевой подъемник, 2 бредня, экран-телевизор, патроны.

К слову, только за октябрь текущего года межрайонной инспекцией было выявлено 4 нарушения правил охоты, изъято 3 единицы огнестрельного оружия, в т.ч. 1 нарезное, 2 незарегистрированных охотружья, одно из которых было выдано добровольно при проведении подворовых обходов. Также изъято 3 ствола от охотничьих гладкоствольных ружей, 2 ствола со ствольной коробкой от винтовки «Мосина» времен Великой Отечественной войны, охотничьи патроны и емкость с порохом.

Стоит напомнить, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие и боеприпасы, запрещенные орудия рыболовства, освобождаются от ответственности. По интересующим вопросам можно обратиться в Жлобинскую межрайонную инспекцию ОЖ и РМ по тел. 8 (02334)-2-76-30.

Елена Белко