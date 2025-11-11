Департамент по энергоэффективности с 10 по 20 ноября 2025 года проведет республиканскую информационно-образовательную акцию «Беларусь — энергоэффективная страна», приуроченную к Международному дню энергосбережения, который ежегодно отмечается 11 ноября. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в департаменте.

Акция проводится в целях реализации положений Директивы Президента Беларуси от 14 июня 2007 года «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», закона Беларуси от 8 января 2015 года «Об энергосбережении».

«Эффективное и разумное потребление энергоресурсов во многом зависит от мобилизации усилий всех государственных структур, учреждений, организаций и бизнес-сообществ, общественных объединений, средств массовой информации. Департамент по энергоэффективности призывает присоединиться к республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь — энергоэффективная страна» и принять активное участие в информировании сотрудников и общества о важности энергоэффективности и способах энергосбережения в быту», — отметили в департаменте.

Цель проведения акции также — повышение осведомленности населения о важности эффективного использования энергоресурсов, возможных способах и методах их экономии, в том числе в повседневной жизни и в быту, что является значимой мерой для улучшения благосостояния граждан и экономического роста страны в целом.

Кроме того, к Международному дню энергосбережения Департамент по энергоэффективности организует целый ряд тематических мероприятий. В том числе круглые столы, обучающие семинары для специалистов, открытые уроки и информационные часы, интеллектуальные игры, конкурсы и викторины для детей и молодежи, мини-конкурсы для подписчиков в социальных сетях, интервью, пресс-мероприятия для представителей СМИ. Также представители территориальных органов департамента в областных центрах и Минске проконсультируют по вопросам в сфере энергосбережения.

Как добавили в департаменте, мероприятия направлены на привлечение внимания к вопросам энергоэффективности и энергосбережения, популяризацию в доступной для широкого круга граждан форме экономических, экологических и социальных преимуществ энерго- и ресурсосберегающего образа жизни, укрепление энергетической независимости нашей страны.