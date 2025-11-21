Согласно данным индекса Mercer, оценивающего пенсионные системы 52-х стран мира, за 2025 год Польша получила лишь 57 баллов. Хуже показатели только в Турции, Филиппинах, Аргентине и Индии. Прогнозируется, что через несколько лет средняя пенсия в стране приблизится к минимуму, который и так с большим трудом сегодня покрывает базовые потребности.

Подобная картина вполне реальна, особенно если учесть положение дел на рынке труда. Вакансий все больше, а трудоспособного населения становится меньше. Его количество сокращается не только из-за того, что поляки уезжают за границу в поисках лучшей жизни. Присутствует и социальный фактор: европейцы быстро стареют плюс в самой Польше наблюдается самый низкий естественный прирост населения за последние десятилетия. Именно от количества работающих зависят пенсии: чем больше людей трудятся, тем больше направляется отчислений в пенсионные структуры и, соответственно, выше социальные выплаты.

Стоит отметить, что снижаются не только пенсии, но и зарплаты. По размерам зарабатываемых денежных средств Польша находится на 6-м месте снизу среди всех европейских государств. Возможно, страна и располагалась бы в рейтинге повыше, если бы ее правительство не закрыло границу с Беларусью, лишив тем самым многих сограждан денежных доходов от транзита, и не увеличило финансирование армии по указке Соединенных Штатов и НАТО. Из-за отсутствия финансов плачевная ситуация наблюдается и в медицине. Во многих учреждениях ограничивают прием нуждающихся в лечении граждан, в том числе имеющих онкологические заболевания.

В Беларуси подобные проблемы представить сложно. Наоборот, пенсии в этом году уже дважды поднимались, а в 2026-м еще вырастут в среднем на 14,5%. Причем платят не только своим, но и иностранным гражданам, находящимся в республике (выплаты происходят в соответствии с международными договорами, которые Беларусь соблюдает). «И что характерно, весь прирост иностранных пенсионеров сложился из тех, кто прибывает к нам из Литвы и Латвии», – отметила министр труда и социальной защиты населения Наталия Павлюченко. Что касается здравоохранения, то расходы на него в 2026 году будут увеличены более чем на 18 процентов. Из всей суммы (а это почти 3,3 млрд рублей) свыше 1,25 млрд планируется направить на медицинскую помощь населению.

Думаю, очевидно, почему сами поляки, а также литовцы, латыши и другие едут в Беларусь за лечением, образованием, продуктами. Наша республика и есть то место, где можно спокойно жить, учиться, растить детей и не волноваться за будущее.

Евгений КОНОВАЛОВ