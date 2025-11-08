Подготовили полезный гайд:

✔ работодатели за работающих граждан — 34% от его фонда заработной платы труда (пенсионное страхование — 28%, социальное страхование – 6%);

✔ работающие граждане – на пенсионное страхование — 1% своего заработка;

✔ индивидуальные предприниматели – размер взносов будет зависеть от фактических доходов здесь объясняем подробнее.

✔ адвокаты и нотариусы в размере – 35% (пенсионное страхование – 29% , социальное страхование – 6%) от суммы определенного ими дохода, но не ниже мзп;

✔ плательщики налога на профессиональный доход (НПД) – 60% от суммы НПД (на пенсионное страхование) от суммы нпд (на пенсионное страхование);

✔ физические лица, осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность с уплатой единого налога – 29% от суммы определенного ими дохода, но не ниже мзп (идет на пенсионное страхование);

✔ физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность с уплатой ремесленного сбора – 29% от суммы определенного ими дохода, но не ниже мзп (идет на пенсионное страхование);

✔ физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с уплатой сбора – 29% от суммы определенного ими дохода, но не ниже мзп (на пенсионное страхование).

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь