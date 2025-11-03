Кто может получить кресло-коляску бесплатно, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда отметили, что креслами-колясками, в том числе активного типа, обеспечиваются бесплатно в порядке очередности инвалиды 1-й группы и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии госорганизации здравоохранения.

В этом случае финансирование расходов осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Для получения необходимо обращаться в территориальный центр социального обслуживания населения (ТЦСОН) по месту жительства и предоставить пакет документов: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, индивидуальную программу реабилитации инвалида либо заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в данных средствах реабилитации, удостоверение инвалида.

В ведомстве также пояснили, что кресло-коляска активного типа выдается инвалиду после прохождения обучения пользования ею. Обучение проходит в специализированном образовательно-реабилитационном центре БПОВЦ в Минске. Записаться на обучение можно в ТЦСОН либо в территориальном органе по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.