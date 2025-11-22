В фойе районного Дома культуры участников праздника радушно встречали гостиные дворы сельхозпредприятий Будакошелевщины. Сегодняшнее торжество – отличный повод отдать дань уважения и сказать слова благодарности людям самой мирной, самой благородной и самой нужной профессии на земле – труженикам села. Ведь сельское хозяйство – это не просто отрасль экономики, это целая жизнь, полная забот, надежд и любви к своей земле. Это ранние рассветы и поздние закаты, это упорный труд от посева до урожая. Поэтому труд сельского труженика – поистине бесценен.

Открывая торжественное мероприятие, с приветственным словом к аграриям, ветеранам агропромышленного комплекса обратился председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль:

– В календаре Беларуси немало праздников, но сегодняшний занимает особое место, потому что его отмечают люди, на результатах труда которых держится наша жизнь, – это труженики сельского хозяйства.

От всей души благодарю вас за нелегкий, но такой благородный труд. За то, что, не считаясь с личным временем, преодолевая погодные трудности, вы достойно несете звание работника сельского хозяйства. Вы относитесь к той отрасли, которая никогда не была легкой, которая кормит страну и повышает ее благосостояние.

Нынешний сельскохозяйственный год близится к своему завершению. И сегодня в честь праздника, на который делегированы представители всех трудовых коллективов агропромышленного комплекса района, мы будем чествовать людей инициативных и предприимчивых, неравнодушных к судьбе своей Родины, тех, кто своим самоотверженным и созидательным трудом внес определенный вклад в экономику нашего района.

Работники сельскохозяйственной отрасли – это люди, любящие и понимающие землю. Изо дня в день, не покладая рук вы работаете, продолжая вековые традиции белорусского крестьянства: вырастить, сохранить, переработать доставшийся нелегким трудом урожай, накормить страну, обеспечить ее продовольственную безопасность. За это вам – почет и уважение.

Аграрии Буда-Кошелевского района трудились дружно и слаженно. Механизаторы, животноводы, полеводы, агрономы, руководители хозяйств подошли к делу со всей ответственностью и самоотдачей.

Основная нагрузка в уборочную страду, в первую очередь, легла на комбайнеров, водителей, машинистов зерносушильных комплексов. От их профессионализма, добросовестного отношения к труду во многом зависело успешное проведение всего комплекса сельскохозяйственных работ. Как и в прошлые годы, в уборке участвовали более 80 экипажей комбайнеров, 60 из которых перешагнули тысячный рубеж. Вес каравая Будакошелевщины и в нынешнем году оказался самым большим в регионе: мы единственные в области перешагнули 100-тысячный рубеж.

Говоря об успехах землеробов и механизаторов, нельзя не отметить плодотворный труд животноводов района. За последние два года в районе открыли молочно-товарный комплекс «Прибор» в н.п. Николаевка, новый производственный цех по выращиванию птицы в н.п.Теклевка.

Благодаря техническому переоснащению объектов животноводческой отрасли, значительно улучшилось качество реализуемой продукции мяса и молока, что, в свою очередь, положительно отразилось на финансово-экономическом состоянии хозяйств района. А это создает благоприятные предпосылки для дальнейшего развития общественного животноводства и в целом сельского хозяйства.

С гордостью хочу отметить огромный вклад в развитие отрасли ветеранов сельскохозяйственного производства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформировали историю сельского хозяйства района. Многие из вас и сегодня передают накопленные знания, свой богатый профессиональный опыт молодым специалистам.

Дорогие труженики села, уважаемые ветераны отрасли, спасибо вам за нелегкий труд, за житейскую мудрость, за сохранение традиций села. Благодаря вашей добросовестной работе, трудолюбию сегодня сельское хозяйство продолжает развиваться. Каждая семья, каждый человек ежедневно ощущает значимость и востребованность вашей работы.

Наш общий труд – основа экономики района, залог его развития и процветания. От результатов этого труда зависит продовольственная безопасность страны и ее укрепление. Уверен, что сообща мы добьемся хороших результатов.

Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на благо Беларуси.

По традиции глава района вручил аграриям заслуженные награды. В районном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов в 2025 году среди сельскохозяйственных и иных организаций по достижению наилучших результатов на заготовке кормов 3 место присуждено СУП «Андреевка» (исполнительный директор Николай Рупека), 2 место – филиалу ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» (директор Сергей Дрозд), 1 место – СУП «Морозовичи-Агро» (директор Александр Хаврученко).

Среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов, работающих в течение отчетного года в сельскохозяйственных организациях, независимо от их должностей и профессий, 3 место занял Леонид Кульбаков (СУП «Морозовичи-Агро»), 2 место – Александр Стригалев (ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»), 1 место – Олег Волков (филиал ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный Агро»).

Благодарности Гомельского областного исполнительного комитета объявлены: заместителю начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александру Костючкову, оператору процесса обработки зерна элеватора комбината хлебопродуктов РУП «Белоруснефть-Особино» Александру Половинкину.

Почетной грамотой районного исполнительного комитета награждена заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Наталья Мацудова. Благодарности районного исполнительного комитета объявлены: главному специалисту отдела механизации и растениеводства управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Артему Кучерову, главному специалисту отдела экономики управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Алесе Кириленко, оператору животноводческих комплексов и механизированных ферм ОАО «Николаевка» Сергею Минову, животноводу филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Ивану Козлову, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства СУП «Андреевка» Николаю Михневичу, слесарю-ремонтнику ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» Ивану Коритько, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства КСУП «Губичи» Владимиру Дегтяренко, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства СУП «Морозовичи-Агро» Игорю Парфененко.

Тружеников села поздравил с профессиональным праздником, поблагодарил за трудолюбие, добросовестность, верность выбранной профессии и вручил заслуженные награды председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. Почетными грамотами районного Совета депутатов награждены: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Василий Абраменко, слесарь-ремонтник ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» Сергей Сивицкий. Благодарности районного Совета депутатов объявлены: трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства РУП «Белоруснефть-Особино» Дмитрию Луткову, слесарю по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Александру Казаку, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства КСУП «Кривск» Денису Зиновенко.

Продолжил церемонию награждения первый заместитель председателя-начальник управления сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета Александр Ковалев. Почетными грамотами комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома награждены: оператор машинного доения ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Светлана Романенко, оператор машинного доения филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Людмила Силина, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства СУП «Андреевка» Сергей Гавриленко, оператор процесса обработки зерна РУП «Белоруснефть-Особино» Сергей Процкий, мастер смены ОАО «Гомельлен» Тамара Бобикова.

Председатель районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса Валентина Ксензова вручила профсоюзные награды. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса, высокое профессиональное мастерство, достижение высоких производственных показателей, активное участие в общественной жизни коллектива и в связи с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК благодарности районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса объявлены: животноводу КСУП «Кривск» Алексею Крюкову, оператору машинного доения КСУП «Кривск» Лилии Алагинской, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ОАО «Николаевка» Ивану Паплевкину, слесарям по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования СУП «Морозовичи-Агро» Виктору Недогреенко и Геннадию Чиркову, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства СУП «Морозовичи-Агро» Дмитрию Минееву, животноводу по уходу за молодняком МТФ «Михалевка» СУП «Андреевка» Юлии Скрипник, животноводу по обслуживанию телят до 3-х месяцев «МТК — 600 голов ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Надежде Чикуновой, мастеру смены ОАО «Гомельлен» Татьяне Соколовой, слесарю-ремонтнику 4 разряда ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» Геннадию Пилипенко, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ОАО «Агрохимуслуги» Сергею Аверьянову, водителю автомобиля ОАО «Агрохимуслуги» Валентину Лагодичу, водителю автомобиля филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный -Агро» Юрию Механикову, главному экономисту филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Татьяне Рапинчук.

Сегодня в адрес сельских тружеников звучали не только слова благодарности: свои музыкальные подарки им дарили индивидуальные исполнители и творческие коллективы районного Дома культуры.

Уважаемые работники сельскохозяйственной сферы района, еще раз от всей души поздравляем вас с праздником! Желаем вам богатых урожаев, ясного неба над головой, процветания вашим хозяйствам и, конечно же, крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям. Спасибо за ваш неустанный труд, с праздником!