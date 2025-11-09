Что можно сделать с опавшей листвой на приусадебном участке без прибегания к сжиганию, рассказали БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Алексей Филанович отметил, что при уборке листвы, которая образовалась на индивидуальных приусадебных участках, есть два варианта пути. Первый вариант — компостирование с целью получения перегноя. «Иногда ставится маленький забор, куда складывают всю листву, которая дальше перегнивает», — пояснил начальник управления.

Второй вариант — обратиться в предприятие ЖКХ. «Если у него есть объект по использованию растительных отходов, то на договорной платной основе можно передать для такого же компостирования. Законодательно у нас запрещено растительные отходы хранить на полигонах», — подчеркнул Алексей Филанович.

Для вывоза листвы у человека должен быть подписан договор на вывоз твердых коммунальных отходов на обычный бытовой мусор с предприятиями ЖКХ по территориальной организации. «В эту же организацию, с которой есть договорные отношения на ТКО, можно обратиться, поинтересоваться о возможности принять растительные отходы. Если предприятие ЖКХ может это сделать, то оплачивается сумма за транспортные услуги. Если у человека есть собственный транспорт, то можно договориться заплатить только за использование места», — рассказал начальник управления.