Особое значение для будакошелевцев имеет дата 27 ноября. Именно в этот день, 82 года назад, Буда-Кошелевский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Накануне этой знаменательной даты сотрудники центральной районной библиотеки и историко-культурного центра провели историко-краеведческий квест «Минувших лет святая память». Участие в нем приняли команды учащихся гимназии и средней школы №1 г. Буда-Кошелево. По итогам квеста первое место заняла команда учащихся гимназии райцентра.

Фото из архива историко-культурного центра