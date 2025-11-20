Спасатели МЧС рекомендуют не рисковать жизнью и выходить на лед только на катке, а удить рыбу только на берегу озера. Но если без зимнего развлечения никак, то соблюдение следующих правил безопасности – обязательное условие.

Нужно знать, что

– безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см;

– прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша;

– если температура воздуха держится выше 0ºС более трех дней, то прочность льда уменьшается на 25%;

– прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность белого в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен.

Не проверяйте прочность льда ногой. Для проверки льда необходимо пользоваться пешнёй, обычно весом 2-4 кг и длиной 130-170 см. Прочный лед пробивается только после двух-трех ударов. Если же вода появляется с первого удара, нужно немедленно остановиться и, не торопясь, спокойно повернуть назад, аккуратно отступая по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширине плеч. Нельзя бежать по льду, это может спровоцировать быстрый раскол поверхности.

В очередной раз напоминаем, что люди, выходящие на лед, должны иметь с собой спасательные средства и быть в спасательном жилете.

Больше всего несчастных случаев происходит в этот период с детьми. Особенно недопустимы их игры на льду и вблизи водоемов. Необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, не оставлять их без присмотра взрослых.

Но если вы все же провалились под лед, не паникуйте. Если поблизости есть люди, зовите на помощь. Старайтесь не уходить под воду с головой. Передвигайтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение. Добравшись, постарайтесь налечь грудью на край льда и, закинув ногу, выбраться на лед. Даже если лед обламывается, не оставляйте попыток выбраться наверх. Когда основная часть туловища окажется на льду, отползите или откатитесь подальше от полыньи. Медленно и осторожно ползите до безопасного места, возвращайтесь обратно по своим следам.

Выбравшись на сушу, снимите и отожмите промокшую одежду. Двигайтесь и делайте силовые упражнения, если поблизости есть отапливаемое здание, отправляйтесь туда и срочно вызывайте скорую помощь.

Будьте бдительны и внимательны в соблюдении простейших правил безопасности.

Буда-Кошелевский РОЧС