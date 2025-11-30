Заместитель начальника управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Ева Зубковская рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит», как в Беларуси обеспечивают равные возможности.

В Беларуси системно выстроена поддержка людей с инвалидностью, отметила Ева Зубковская. «Прежде всего, государством гарантирована помощь в виде денежных выплат — это пенсии, пособия, государственная адресная помощь. Второй вид помощи — это государственные социальные льготы и гарантии. Государственные льготы у нас предусмотрены практически во всех основных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью, в частности это льготы на лекарства, проезд, санаторно-курортное лечение, коммунальные услуги, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации. В каждой сфере есть еще свои льготы, допустим, это налоговые льготы для людей с инвалидностью (освобождение от налога на недвижимость, земельного налога), В Жилищном кодексе у нас также имеются льготы для людей с инвалидностью, а также есть льготное кредитование на строительство жилья и предоставление жилых помещений социального пользования», — рассказала она.

Кроме того, широкий перечень льгот предусмотрен в сфере образования для детей-инвалидов, молодых людей с инвалидностью. «Есть льготы у нас достаточно широкие в сфере организации досуга и физкультурно-оздоровительной деятельности. Так, можно каждый месяц один раз посещать бесплатно либо на льготных условиях наши музеи по всей стране. Что касается физкультурно-оздоровительных центров, то в каждом регионе, в каждой администрации принимаются свои меры и льготы по поддержке людей с инвалидностью», — добавила она.

Что касается социального обслуживания, то здесь поддержка также очень широкая. «Вся социальная реабилитация, которая оказывается в наших территориальных центрах социального обслуживания населения, в социальных пансионатах, она предоставляется людям с инвалидностью бесплатно. Обеспечение техническими средствами реабилитации также у нас достаточно серьезно поддерживается. Самые дорогостоящие средства реабилитации людям с инвалидностью в случае нуждаемости обеспечиваются на бесплатной основе. Либо это уже льготное обеспечение — от 20 до 50% скидка», — пояснила Ева Зубковская.

Все меры по улучшению качества жизни людей с инвалидностью реализуются через мероприятия государственных программ. «Наша основная программа — «Социальная защита», которая заканчивает свою реализацию в текущем году. Разработан проект на следующую пятилетку, она будет называться «Общество равных возможностей». В целом эта работа также выстроена системно, — обратила внимание представитель Минтруда. — На пятилетку с 2021 года по 2025-й в рамках реализации государственной программы «Социальная защита» предусмотрено порядка Br5 млрд на обеспечение качественного социального обслуживания, на развитие стационарозамещающих форм социального обслуживания в рамках реализации государственного социального стандарта, а также на создание доступной среды».