В пункте пропуска «Бенякони» (сопредельный литовский «Шальчининкай») через границу проследовали первые транспортные средства.

Водитель узбекской фирмы Юрий, который одним из первых пересек границу, везет в Литву удобрения. На вопрос, сколько времени он провел в ожидании, мужчина иронично ответил: «Ерунда. 47 дней. Мелочь».

Новость о том, что Литва возобновляет работу пунктов пропуска, Юрий узнал от руководства фирмы. «Первым делом заправились, приготовились, позвонили с накопителя — и вперед. Идем оформляться», — сказал он.

«Конечно, все понесли большие убытки. 47 дней машина простояла, страховки закончились, все закончилось, — добавил дальнобойщик. — А с этими номерами Польша не пускает. Только здесь или Латвия. А на Латвию «дозволов» не имели. Литва принимает без «дозволов».

Тадеуш, другой водитель, который тоже спешит на оформление документов, приехал на границу 10 октября. Комментируя ситуацию, в которой оказался он, как и многие его коллеги, Тадеуш сказал: «Хорошо, только в кавычках».

Возвращается домой к детям Ирена. «Рада, что открыли границу наконец-то. Всем тяжело, кто живет в настоящем пограничье, — и в Литве, и в Беларуси. Люди в этом году на кладбище не смогли приехать (в День всех святых и День поминовения усопших. — Прим. БЕЛТА)», — сказала она, добавив, что въезда в Беларусь ожидают около 20 легковушек.

Начал работу и пункт пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский «Мядининкай»).