Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 ноября колол дрова. Видео распространил Telegram-канал «Пул Первого», сообщает БЕЛТА.





«Привет нашим доблестным журналистам!» — сказал глава государства.

Таким образом Александр Лукашенко поддержал участников Чемпионата по колке дров среди СМИ . Мероприятие традиционно прошло 7 ноября на берегу водохранилища Вяча под Минском. Чемпионат в прошлые годы не единожды посещал и глава государства, но в этот раз он в праздничный день совершил рабочую поездку в Житковичский район.

Тем не менее глава государства не остался в стороне от колки дров и выразил солидарность с 3,5 тыс. участников и гостей чемпионата.