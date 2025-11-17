Беларусь и Россия были вместе и будут, никто не сможет разорвать их единство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 ноября на встрече с губернатором Ростовской области России Юрием Слюсарем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул важность сохранения и развития взаимоотношений двух стран, особенно в нынешних непростых условиях. «Давление извне колоссальное. Не называю адреса, пароли, явки. Вы это хорошо знаете. Поэтому нам надо удержать свое. Беларусь и Россия были вместе и будут. Никто не сможет разорвать наше единство, как бы кому-то ни хотелось. Этого не позволят люди, народы. Это надо выдержать, это надо удержать. Это главное», — сказал белорусский лидер.

