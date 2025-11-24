Беларусь может иметь товарооборот с Ярославской областью в $500 млн. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы проговариваем пока, может быть, шепотом о том, что мы полмиллиарда долларов товарооборот должны иметь. Мы можем это иметь, если не опустим руки и будем стремиться к этому. Где-то чуть более $300 млн мы на сегодняшний день торгуем. Это не то для нас. Потенциал у нас значительно выше», — сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Беларусь и Ярославская область сотрудничают с советских времен: «Много для своего автомобилестроения покупаем у вас — и комплектующие, и то, что называется сердцем любого автомобиля. Готовы и дальше сотрудничать с вами».

Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова не только углублять, но и расширять сотрудничество по разным направлениям. Речь идет в том числе о совместной разработке новых образцов комплектующих для автомобилей. «Это очень важно особенно сейчас, когда мы поставили перед собой задачу добиться независимости. Как у нас говорят, технологического суверенитета в наших странах. Мы должны обеспечить себя всем необходимым, так, как это было когда-то в нашей общей большой стране», — отметил он.

В этой связи Александр Лукашенко остановился на теме промышленной кооперации, которая, по его словам, выходит на первое место. «Ту программу, к который мы идем сегодня, — 2026-2027 годы… Наверное, надо амбициозную такую задачу — полмиллиарда долларов — поставить для себя», — добавил Президент.

Белорусский лидер заверил, что если в Беларуси пообещают что-либо своим партнерам, то это будет выполнено в срок: «Это такая, может быть, торговая фишка Беларуси — обязательность».

/Будет дополнено/.