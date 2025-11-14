Беларусь входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас 100 процентов населения имеет доступ к электроэнергии. При этом в рейтинге стран Европы Беларусь занимает 3-е место, где самая низкая цена на электричество. По данным рейтинга, опубликованного в июне 2025 года, самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане, России и Беларуси», — сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что за счет использования электричества для отопления и горячего водоснабжения, строительства электродомов повышается комфортность проживания сотен тысяч людей. В 2021-2025 годах возведено более 2 млн кв.м такого жилья. На электроотопление переходят и жители частных домов — за прошлый год подано более 160 тыс. заявок.

«Нам надо людям строить комфортное жилье. Чтобы отопление было электрическим. Это вообще чудо для человека», — подчеркнул белорусский лидер.

В стране также развивается электротранспорт, причем не только в крупных городах. «Пилотные проекты по переводу общественного транспорта на электрический внедрены в Жодино, Новополоцке, Шклове. А в целом на сегодняшний день в стране эксплуатируется более 44 тысяч электромобилей и насчитывается свыше 1870 зарядных станций», — привел данные глава государства.