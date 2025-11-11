Белорусы всегда считали и считают нелегкий крестьянский труд самым важным и святым на земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 ноября на торжественной церемонии вручения госнаград передовикам АПК, передает корреспондент БЕЛТА.

«Между словом «хлеб» и словом «жизнь» можно смело ставить знак равенства. Поэтому белорусы всегда считали (и считают до сих пор) нелегкий крестьянский труд самым важным и святым на земле», — подчеркнул глава государства.

Президент констатировал, что за годы независимости Беларуси удалось создать мощный и высокоэффективный аграрно-промышленный комплекс. На полях работают 212 тыс. (в основном отечественных) сельхозмашин, молоко производят почти 3 тыс. ферм. В стране насчитывается 38 крупных птицефабрик, 18 рыбхозов, 94 свинокомплекса, 64 крупных комплекса по производству говядины. Кроме того, в Беларуси добывают калий, производят комплексные удобрения, создают ветпрепараты, комбикорма и премиксы. «Но есть над чем работать», — заметил белорусский лидер.

Общереспубликанский каравай 2025 года с учетом рапса и кукурузы в бункерном весе будет более 11 млн т зерновых и зернобобовых, обратил внимание глава государства.

«Но, как говорится, нужен не только хлеб, но и что-то к хлебу», — заметил Президент. Поскольку в стране заготовлено продовольственное и фуражное зерно, травяные корма, будет достойный результат и в животноводстве.

К концу года Беларусь произведет более 9 млн т молока. «Это почти 1 тыс. л (в 2024 году 958 л) на одного жителя. Колоссальная цифра», — подчеркнул Александр Лукашенко. Ожидается, что около 70 хозяйств перешагнут продуктивность дойного стада в 10 тыс. кг от коровы. А пять надоят свыше 13 тыс. кг на голову. «Значит, впереди новые молочные вершины. Прирастаем по мясу и птице», — отметил глава государства.

Кроме того, собран урожай сахарной свеклы на более чем 5 млн т. Получено порядка 900 тыс. т картофеля, около 600 тыс. т овощей. «Правительство обещает, что будем варить щи и борщи из белорусских недорогих и вкусных «бурака», «цыбулі» и капусты. Всем должно хватить. И хватает давно, только надо распорядиться этим как надо», — сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что весь урожай в этом году выращен и собран в тяжелейших погодных условиях. «Мы выстояли, — подчеркнул белорусский лидер. — В этой битве за урожай сражались плечом к плечу: отправляли на поля сводные отряды из соседних регионов, привлекали военнослужащих, сотрудников МЧС, всех неравнодушных людей». Президент напомнил, что по его поручению сотрудников различных организаций и предприятий будут привлекать для работы на дорогостоящей отечественной технике в период наиболее активных сельхозработ.

Президент отметил заслуги хозяйств-рекордсменов с урожайностью более 100 ц/га, а также 25 районов республики, которые обеспечили валовой сбор зерна более 100 тыс. т. Более 3,1 тыс. экипажей комбайнеров намолотили более 1 тыс. т зерна. «Были и настоящие чемпионы. На республиканском пьедестале почета один золотой экипаж, намолотивший более 8 тыс. т (я помню, когда работал, 4 тыс. т в хозяйстве — мечта была, а тут один человек намолотил два урожая крупного хозяйства, которым я когда-то руководил). Семь серебряных с результатом более 5 тыс. т, 9 бронзовых, в бункере которых более 4 тыс. т», — сказал Александр Лукашенко.

Многие герои жатвы стали участниками торжественной церемонии во Дворце Независимости и получили заслуженные награды от главы государства.