Доклад Президенту Беларуси Александру Лукашенко председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Константина Молостова состоялся 7 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Главная тема — ситуация на белорусско-литовской границе. Александр Лукашенко дал указания в отношении действий белорусских пограничников на границе с Литвой. В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы», — заявили в пресс-службе.