«Во-первых, спасибо, что нашли время выполнить обещание. Мы договорились заранее с вами, что в это время встретимся. Знаю, что у вас нелегкие были дни. Все-таки официальный визит (Президента России в Кыргызстан. — Прим. БЕЛТА) — это всегда нагрузка приличная», — отметил белорусский лидер.

«Тем не менее, как вы правильно сказали, всегда есть не просто о чем-то поговорить. Есть вопросы, которые надо обсудить. И для дальнейшего принятия решения посоветоваться по некоторым вопросам. Хотя их меньше не становится. И все серьезнее и серьезнее. Поэтому я готов к тому, чтобы обсудить вопросы, которые злободневные для России и Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.Владимир Путин, говоря о развитии двусторонних отношений Беларуси и России, обратил внимание на положительную динамику взаимной торговли. Объем товарооборота и прежде был внушительным — свыше $50 млрд, и сейчас демонстрирует хорошую динамику. Россия лидирует среди стран-инвесторов в белорусскую экономику. Стороны систематично реализуют планы по совершенствованию и строительству Союзного государства. «Это очень важно», — подчеркнул Владимир Путин.«В энергетике продолжаются у нас дискуссии. Мне кажется, плодотворно идут», — добавил он.

В целом, как отметил Президент России, развиваются отношения и с другими странами — партнерами по ЕАЭС. Например, с Кыргызстаном, где проходит саммит ОДКБ, динамика торгово-экономических отношений тоже положительная. «В целом в рамках Евразийского экономического союза у нас, по-моему, дела идут хорошо, тенденции очень хорошие», — сказал Президент России.