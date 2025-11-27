Александр Лукашенко еще раз напомнил про предложения команды Президента США по мирному плану, которые в основном приняты. «Я думаю, и европейцы (Евросоюз. — Прим. БЕЛТА) поймут, что на это надо идти, и украинцы. Ну что артачиться европейцам? Предложение — 600 тыс. армия (в Украине. — Прим. БЕЛТА). Европейцы хотят 800 тыс. Да господь с вами! 600 тыс. надо содержать армию. У поляков сегодня (она посильнее экономически страна), — 200 тыс., — отметил глава государства. — 800 тыс.! Вы представляете, в огромной России почти такая армия!»

Вместе с тем Президент заметил: «Это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять. Война есть война — очень критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться. Надо постоянно одной и другой стороне быть в теме».

«Ну вот такие (в ЕС.- Прим. БЕЛТА) — цепляются за что попало. Значит, дело не в содержании вот этого проекта мирного договора с точки зрения европейцев. Дело в том, что они не хотят этого мира. Только не понимаю, зачем им война. Они ее не выиграют. Говорят, англичане там не очень порядочную роль играют и заняли позицию. Думаю, поумнеют», — констатировал Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос, готов ли он стать посредником в мирном урегулировании, Президент Беларуси сказал: «Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же «агрессоры» с Владимиром Владимировичем. Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому».

«Я вчера сказал: если это надо (а это самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда — нормандская эта четверка, когда европейцы приезжали без США), самый нормальный вопрос — вернуться или продолжить переговоры, которые были проведены в 2015 году. Если да, — пожалуйста, милости просим», — добавил белорусский лидер.