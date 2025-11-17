Беларусь готова предоставить Ростовской области России комплекс услуг и товаров, причем на условиях лучше, чем у иностранцев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 ноября на встрече с губернатором Ростовской области России Юрием Слюсарем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обозначил несколько перспективных направлений сотрудничества, включая машиностроение, станкостроение, атомную энергетику. «Мы готовы туда идти и предложить условия лучше, чем иностранцы. Это зависит от вас. У нас принято решение, и мы в этом направлении будем действовать», — сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что экономика в двустороннем взаимодействии играет важнейшую роль, это — вопрос номер один. «Если будет ваша поддержка, мы готовы предоставить комплекс услуг и товаров, которые очень нужны вам и вашим соседям», — отметил Александр Лукашенко.

