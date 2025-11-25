Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания 25 ноября озвучил его предстоящую повестку, передает корреспондент БЕЛТА.



Мероприятие организовано в период активной подготовки ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 18-19 декабря. На данном этапе необходимо принять решения, которые будут вынесены на рассмотрение собрания, а также обсудить ряд организационных вопросов, заметил Президент.

«Задача Президиума — подготовить содержательную часть предстоящего Всебелорусского народного собрания. Прежде всего необходимо сформировать повестку дня его заседания и определиться с докладчиками», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Во-первых, планируется обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. В соответствии с обновленной Конституцией ежегодные послания заслушиваются только на площадке ВНС.

Во-вторых, собранию предстоит утвердить программу социально-экономического развития страны на следующую пятилетку. Ключевые ее положения обсуждались на недавнем совещании главы государства с правительством и рабочей группой из числа профильных специалистов. «Состоявшаяся дискуссия дала возможность выслушать альтернативные точки зрения. Разумные предложения учтены, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Как и ставилась задача, программа направлена на повышение благосостояния и качества жизни людей». По его поручению доработанная программа роздана делегатам ВНС, которые на местах должны активно подключиться к ее обсуждению.

В-третьих, Всебелорусскому народному собранию необходимо решить кадровые вопросы. Так, предстоит избрать нового члена Президиума ВНС вместо выбывшего. «У нас компактный Президиум, нежелательно, чтобы были вакансии», — заметил глава государства.

Кроме того, на заседание Президиума вынесены кадровые предложения высших судов. Их представят председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич и председатель Верховного Суда Валентин Сукало. Решение по этим предложениям, в соответствии с процедурой, принимается открытым голосованием. «Если вы их согласуете, то делегатам предстоит принять соответствующие решения — отклонить или поддержать», — пояснил глава государства.

Александр Лукашенко ориентировал участников мероприятия на то, чтобы четко определиться, какие вопросы подготовки к заседанию ВНС уже решены, а что требует дополнительного внимания со стороны Президента.

/Будет дополнено/.