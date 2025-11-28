Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Оман, сообщает БЕЛТА.

Запланированы переговоры главы белорусского государства с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

Взаимодействие двух стран в последнее время значительно активизировалось, в том числе благодаря состоявшемуся ранее обмену визитами. Перспективные направления сотрудничества, которые были определены в ходе визита Александра Лукашенко в Маскат в 2024 году, получили развитие и легли в основу полноценной дорожной карты, подписанной в Минске во время визита Султана Омана в октябре 2025 года.

Предстоящий визит Президента Беларуси в Оман даст возможность предметно обсудить практические шаги в развитие ранее достигнутых договоренностей и реализации совместных проектов в различных сферах.