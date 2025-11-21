Наука должна зазвучать на совершенно ином уровне и стать настоящим драйвером развития страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что в августе этого года состоялось совещание с рабочей группой по анализу деятельности НАН Беларуси: «Изучение ее выводов и предложений показало, что в работе Национальной академии наук Беларуси и всей научной сферы имеются явные недочеты и перекосы. Об этом, может, даже излишне, мы говорили сегодня. Но при этом есть и серьезный потенциал».

Глава государства отметил, что через несколько недель Всебелорусскому народному собранию предстоит утвердить Программу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Александр Лукашенко назвал программу важнейшим документом. «Документ, в котором наука должна зазвучать на совершенно ином уровне. Стать настоящим драйвером развития страны», — подчеркнул он.

Президент убежден, что именно от эффективности реализации научного потенциала зависит конкурентоспособность экономики и укрепление суверенитета Беларуси. «Достижения у нашей науки есть. Прежде всего в области материаловедения, информационных технологий, медицины, сельского хозяйства, биотехнологий, космических исследований, и некоторых других», — указал Александр Лукашенко.

«Вы знаете мое уважительное отношение к ученым людям. Поэтому сегодня собрались. Но, думаю, нам съезд ученых надо провести, где будут говорить только ученые, и это будет очень серьезное мероприятие. Я думаю, в будущем году. Вы подтянете свою работу, подумаете над теми вопросами, о которых мы сегодня говорили, осмыслите их, и мы проведем этот съезд», — добавил глава государства.