Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность возобновить мирные переговоры по Украине на минской площадке. Об этом он заявил на встрече в Бишкеке с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.
«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова (это к месту будет), вы знаете, мы всегда готовы. Что касается Украины, нас часто упрекают… Вы знаете, мы ведем диалоги и с западниками, и с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: «Вы что, не знали, что мы не просто родные люди (народы Беларуси и России. — Прим. БЕЛТА)? У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники», — сказал Александр Лукашенко.
«Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Один раз отрубили — все, это за большими скобками. И никаких разговоров здесь быть не должно. Я надеюсь, что все-таки все будет нормально. Исходя из последних событий. Если американцы себя будут (уже публично скажу то, что я им сказал) аккуратно вести, понимая, что это непростой вопрос и требует непростых решений», — сказал глава государства.