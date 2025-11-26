Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность возобновить мирные переговоры по Украине на минской площадке. Об этом он заявил на встрече в Бишкеке с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова (это к месту будет), вы знаете, мы всегда готовы. Что касается Украины, нас часто упрекают… Вы знаете, мы ведем диалоги и с западниками, и с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: «Вы что, не знали, что мы не просто родные люди (народы Беларуси и России. — Прим. БЕЛТА)? У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники», — сказал Александр Лукашенко.