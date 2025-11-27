Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Республику Союз Мьянма. Он будет проходить 27-28 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.
Главу государства к месту проживания сопроводил внушительный кортеж, который, кроме автомобилей сопровождения, насчитывал по меньшей мере два десятка мотоциклов. Столицу Мьянмы, как и аэропорт, к визиту подготовили основательно: на улицах появились белорусские флаги и баннеры с портретом Александра Лукашенко.
Официальные переговоры в узком, а затем в расширенном составах пройдут в Нейпьидо 28 ноября.
Глава белорусского государства и исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма, председатель Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайн обсудят перспективные направления двустороннего взаимодействия и реализацию совместных проектов. Речь в том числе пойдет о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, фармацевтики.
В переговорной повестке также солидный блок вопросов в сфере гуманитарного сотрудничества.
Будет дана оценка ходу реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров на высшем уровне в Минске в марте и июне текущего года.
В преддверии визита Александра Лукашенко в городе Янгоне состоялся белорусско-мьянманский бизнес-форум, где уже были достигнуты определенные договоренности. По словам министра иностранных дел Беларуси, на мероприятии были заключены контракты на сумму около $9 млн. Перспективные направления сотрудничества включают самые разные сферы: от промышленной кооперации до поставок фармацевтической, сельскохозяйственной, текстильной продукции.