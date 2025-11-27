Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Республику Союз Мьянма. Он будет проходить 27-28 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.





Борт Президента Беларуси приземлился в Международном аэропорту Нейпьидо. Воздушную гавань не только украсили государственной символикой Беларуси, но и придали ей национального колорита. На территории аэропорта появились многочисленные светодиодные фигуры людей с белорусскими и мьянманскими флагами в руках.

Белорусского лидера, который впервые прибыл с официальным визитом в Мьянму, приветствовали по-настоящему торжественно: у трапа развернули красную ковровую дорожку, вдоль которой выстроилась рота почетного караула. Здесь же собрались жители Мьянмы в ярких традиционных костюмах. Разумеется, с государственными флагами двух стран.

В аэропорту Александра Лукашенко встретили министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, а также посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме (по совместительству) Владимир Боровиков. С мьянманской стороны главу белорусского государства встретил премьер-министр Ньё Со и другие официальные лица.

Главу государства к месту проживания сопроводил внушительный кортеж, который, кроме автомобилей сопровождения, насчитывал по меньшей мере два десятка мотоциклов. Столицу Мьянмы, как и аэропорт, к визиту подготовили основательно: на улицах появились белорусские флаги и баннеры с портретом Александра Лукашенко.

Официальные переговоры в узком, а затем в расширенном составах пройдут в Нейпьидо 28 ноября.

Глава белорусского государства и исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма, председатель Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайн обсудят перспективные направления двустороннего взаимодействия и реализацию совместных проектов. Речь в том числе пойдет о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, фармацевтики.

В переговорной повестке также солидный блок вопросов в сфере гуманитарного сотрудничества.

Будет дана оценка ходу реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров на высшем уровне в Минске в марте и июне текущего года.

В преддверии визита Александра Лукашенко в городе Янгоне состоялся белорусско-мьянманский бизнес-форум, где уже были достигнуты определенные договоренности. По словам министра иностранных дел Беларуси, на мероприятии были заключены контракты на сумму около $9 млн. Перспективные направления сотрудничества включают самые разные сферы: от промышленной кооперации до поставок фармацевтической, сельскохозяйственной, текстильной продукции.