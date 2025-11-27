Президент Беларуси Александр Лукашенко в Бишкеке принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства прибыл к месту проведения саммита в административном здании «Ынтымак ордо», где его приветствовал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Это здание — новый архитектурный символ Кыргызстана. Название имеет глубокое значение. «Ынтымак» означает «мир, дружба и единство», а «ордо» — это место и центр, где принимаются и реализуются стратегически важные решения, определяющие будущее страны.

Лидеры стран на саммите подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. В своем выступлении Александр Лукашенко выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, обозначит направления, которые требуют особого внимания партнеров.

В числе документов, которые предстоит принять, — итоговая декларация Совета коллективной безопасности, решения, касающиеся обеспечения текущей деятельности организации, укрепления сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

Ожидается, что на саммите также будет принято решение по кандидатуре нового генерального секретаря ОДКБ. Полномочия нынешнего руководителя секретариата, представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова, истекают 31 декабря этого года. Ожидается, что на следующий трехлетний срок этот пост займет представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков, который в настоящее время работает в должности заместителя генерального секретаря ОДКБ.