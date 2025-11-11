Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, министра иностранных дел Максима Рыженкова и председателя КГБ генерала Ивана Тертеля по вопросам обстановки на белорусско-литовской и белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Как стало известно, от литовских властей сегодня поступили предложения об урегулировании ситуации на белорусско-литовской границе. В связи с чем Президент заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, министра иностранных дел Максима Рыженкова и председателя КГБ генерала Ивана Тертеля по вопросам обстановки на белорусско-литовской и белорусско-польской границе», — сообщили в пресс-службе.

С учетом обращения литовской стороны, Президентом поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе — с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление.

Межведомственную координацию и оказание иной помощи в проведении переговоров поручено организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.