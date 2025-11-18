Развитие районов Припятского Полесья и реализация соответствующей программы стали темами совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Повестка нашего совещания определена давно — вопрос развития Полесья до 2030 года, — сказал глава государства. — Напомню, что данная программа — одно из ключевых предвыборных обещаний Президента полешукам. Выборы состоялись давно. Это не значит, что мы там ничего не делали. Очень много сделано».

Тем не менее Александр Лукашенко подчеркнул, что работы в регионе еще море.

Программа до 2030 года охватывает девять районов, где живут 350 тыс. человек.

«Касаясь программы, мы должны знать и понимать, какие надо провести мероприятия в рамках программы и вне ее, чтобы полешуки заметили, да и вся Беларусь, что мы серьезно занимаемся Полесьем. С одной стороны. С другой — мы всегда должны помнить, а есть ли у нас на это деньги для того, чтобы эти мероприятия осуществить», — заметил белорусский лидер.

В этой связи он попросил в докладах уйти от «излишней советскости», чтобы в итоге не получилось так, что деньги выделили, а результатов не заметили. «Как раз для этого нужны конкретные мероприятия, предприятия, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест и развитию Полесья на века, навсегда», — подчеркнул Александр Лукашенко.

