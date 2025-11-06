Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня Октябрьской революции в Мозыре примет участие в торжественной церемонии открытия обновленного моста через Припять, сообщает БЕЛТА.

Ранее глава государства не раз отмечал, что в Беларуси сохранили традицию празднования Дня Октябрьской революции. К этому дню принято преподносить народу трудовые подарки в разных сферах. В этом году одним из таких подарков станет обновленный мост в Мозыре.

Строительству дорог и мостов Президент всегда уделяет особо внимание. Это и логистика, потенциал для экономического развития территорий, комфорт для граждан и гостей Беларуси. «Каждый новый мост — это дорога в будущее. И пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее», — подчеркнул глава государства в августе 2021 года, открывая подобный объект в Гродно.

Что касается обновленного моста в Мозыре, прежний на этом месте был построен в 1958 году. По прошествии десятилетий активной эксплуатации ему уже требовалась реконструкция. Работы велись на протяжении двух лет. Обновленный мост стал более широким (10 метров вместо семи), на нем оборудованы смотровая площадка на новой вантовой арке, лифт со стороны Мозыря, оригинальная подсветка.

Изначально движение по новому мосту планировали открыть в мае 2026 года, но благодаря высоким темпам работ удалось сделать долгожданный подарок местным жителям и гостям региона уже к 7 ноября 2025 года. Сам мост благодаря вантовой арке и подсветке еще до открытия стал излюбленной фотозоной для жителей Мозыря.

На торжественную церемонию приглашены представители трудовых коллективов дорожных организаций, участвовавших в строительстве моста, и жители Мозырского района.

Планируется, что главе государства также доложат о развитии дорожного строительства и ходе ремонта мостов и путепроводов в стране в целом. По итогам реализации госпрограммы на 2021-2025 годы ожидается выполнение ремонта и реконструкции 18 тыс. км автомобильных дорог республиканского и местного значения, а также 24 тыс. погонных метров мостовых сооружений на них (477 штук).

Одним из пяти приоритетов, предусмотренных концепцией программы социально- экономического развития Беларуси на следующую пятилетку, является приоритет «Качественные дороги — новые дороги по современным стандартам качества». В числе основных задач по реализации данного приоритета — ремонт и реконструкция 25 тыс. км автомобильных дорог общего пользования.

Минтрансом совместно с заинтересованными подготовлен проект госпрограммы «Дороги Беларуси» на 2026-2030 годы.