Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность в разы нарастить товарооборот с Индией. Об этом он заявил на встрече с послом Индии Ашоком Кумаром, передает корреспондент БЕЛТА.



«Вопрос сотрудничества Беларуси с Индией весьма актуальный сейчас и находится на особом контроле. Мы далеко не все реализовали и даже близко к тому не подошли, чтобы реализовать те возможности, которыми мы сегодня обладаем. Хоть мы и в два раза повысили наш товарооборот, достигнув полмиллиарда долларов, но в наших отношениях это почти ничто. И та планка, к которой мы стремимся — $2-3 млрд товарооборота в год, — это вполне реально и достижимо. Поэтому главный вопрос — это активизация нашего сотрудничества», — сказал глава государства.

/Будет дополнено/.