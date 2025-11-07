Четвертый чемпионат по колке дров среди СМИ стартовал на берегу водохранилища Вяча в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Гостей и участников ждут увлекательные состязания среди представителей медиасферы и не только, командные эстафеты с участием мужчин и женщин, мастер-классы от опытных лесорубов и известных гостей, развлекательная программа с выступлениями артистов, а также семейные активности для зрителей и многое другое. Присутствующих порадуют своими выступлениями народный ансамбль «Чарніцы», казачий ансамбль «Батька Атаман» и звездный гость Александр Солодуха.

Участникам чемпионата предстоит определить сильнейших в таких дисциплинах, как колка дров, переруб бревна топором, колка дров по-президентски, эстафета, состязания «Одним ударом!» и «Проверка на прочность».