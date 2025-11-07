Четвертый чемпионат по колке дров среди СМИ стартовал на берегу водохранилища Вяча в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
- «Президент задает тренд». Эйсмонт поприветствовала участников чемпионата по колке дров среди СМИ от имени главы государства
- «Это и спорт, и отдых, и командная работа». Перцов о чемпионате по колке дров
Гостей и участников ждут увлекательные состязания среди представителей медиасферы и не только, командные эстафеты с участием мужчин и женщин, мастер-классы от опытных лесорубов и известных гостей, развлекательная программа с выступлениями артистов, а также семейные активности для зрителей и многое другое. Присутствующих порадуют своими выступлениями народный ансамбль «Чарніцы», казачий ансамбль «Батька Атаман» и звездный гость Александр Солодуха.
Участникам чемпионата предстоит определить сильнейших в таких дисциплинах, как колка дров, переруб бревна топором, колка дров по-президентски, эстафета, состязания «Одним ударом!» и «Проверка на прочность».
Согласно положению о проведении чемпионата, к участию в соревнованиях допускаются работники республиканских и областных средств массовой информации, региональных средств массовой информации, объединенные в одну команду от области, блогеры, объединенные в команду. Состав команды — 4-7 человек (минимум две женщины и двое мужчин).