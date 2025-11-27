Белорусское спасательное ведомство готово оказать помощь литовским коллегам в ликвидации последствий инцидента на Игналинской АЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

«Согласно публикациям в СМИ, 25 ноября в 16.37 в подразделения Департамента пожарной безопасности и спасения при Министерстве внутренних дел Литовской Республики поступило сообщение о возгорании здания на территории Игналинской атомной электростанции, расположенной в четырех километрах от государственной границы Республики Беларусь. В связи с инцидентом специалисты МЧС Республики Беларусь осуществляют постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области. Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Республики Беларусь не зарегистрировано», — отметили в МЧС Беларуси.

Также МЧС Беларуси в соответствии с соглашением между ведомством и Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики Литовской Республики об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности по установленным каналам связи информировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента, а также запросило сведения о чрезвычайной ситуации на объекте ядерной энергетики для принятия исчерпывающих мер безопасности.

«На данный момент ответ от литовской стороны не поступал», — подчеркнули в МЧС Беларуси.