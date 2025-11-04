Благодаря автономным пожарным извещателям (АПИ) в этому году спасены 47 человек, из них 12 детей. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики МЧС Денис Жуковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода возрастают риски возникновения пожаров и гибели людей от них. «Проведенный анализ показывает, что в данный период порядка 64% пожаров и гибели людей происходит именно с октября по март. При этом пик роста приходится именно на декабрь и январь. Это связано с более интенсивной эксплуатацией отопительного оборудования, а также электросетей и электрооборудования. Порядка 80% пожаров и 95% погибших от них людей приходится именно на жилищный фонд. В большинстве случаев объектом пожара является одноквартирный либо блокированный жилой дом в сельской местности. Именно поэтому основные усилия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям сконцентрированы на профилактике таких пожаров», — отметил Денис Жуковский.

«Наиболее распространенной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем — порядка 40% пожаров. Еще одной распространенной причиной возникновения пожаров является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, а также аварийные режимы работы электрооборудования. По данным причинам ежегодно происходит порядка 25% пожаров. Основной причиной гибели людей от пожаров является неосторожное обращение с огнем при курении. В большинстве случаев погибшие накануне пожаров находились в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал заместитель начальника.

Для предупреждения пожаров в жилищном фонде в осенне-зимний период традиционно с 25 октября по 2 ноября в Беларуси была проведена республиканская профилактическая акция «За безопасность вместе», которая проводится дважды в год в весенний и осенний периоды. Акцент был сделан на информировании населения о необходимости соблюдения требований безопасности при эксплуатации печного отопления, установки АПИ, на предупреждении возникновения аварийных режимов работы электрооборудования. По словам Дениса Жуковского, особое внимание уделялось домовладениям граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите, одиноким и одинокопроживающим пожилым людям, инвалидам, а также многодетным семьям.

«Во время проведения акции спасатели провели оценку противопожарного состояния домовладений и квартир с выдачей соответствующих рекомендаций, а также инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, — добавил заместитель начальника. — Всего в этом году работниками органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям во взаимодействии с заинтересованными пожарно-профилактическая работа уже проведена в более чем 600 тыс. домовладений и квартир граждан. О мерах пожарной безопасности проинструктировано более 800 тыс. человек».

Денис Жуковский отметил, что во время проводимой работы при выявлении небезопасных условий проживания граждан осуществляется взаимообмен информацией между субъектами профилактики правонарушений для принятия необходимых профилактических мер воздействия. Такой алгоритм позволяет своевременно принимать решения по оказанию необходимой помощи гражданам, нуждающимся в дополнительной социальной защите.

«В 2025 году уже более чем в 7,2 тыс. домах граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите, печное отопление приведено в состояние, соответствующее противопожарным требованиям, установлено около 48 тыс. автономных пожарных извещателей. К слову, благодаря автономным пожарным извещателям в этом году уже спасены 47 человек, из них 12 детей, — подчеркнул Денис Жуковский. — За 2024 год благодаря АПИ были спасены 93 человека, в том числе 21 ребенок. Поэтому, учитывая высокую эффективность автономных пожарных извещателей, рекомендуем их установку в каждое жилое помещение».

Кроме того, заместитель начальника призвал людей контролировать исправность отопительного оборудования. «Не допускается осуществлять топку печей с открытыми дверцами, а также оставлять топящиеся печи без присмотра. Запрещается применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также оставлять горючие вещества и материалы на поверхности печей или в непосредственной близости от топочных отверстий печей», — заключил Денис Жуковский.