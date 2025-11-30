МЧС Беларуси получило ответ от литовской стороны на запрос об инциденте на территории Игналинской атомной электростанции. Об этом пишет sb.by со ссылкой на МЧС.





«Согласно сообщению, в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов произошло возгорание. Пожар был потушен, пострадавших нет, выброса радиоактивных материалов не произошло», — рассказали в МЧС.

Событие предварительно классифицируется как «ниже шкалы» по Международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ. Внешняя помощь не потребовалась.