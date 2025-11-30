Министерство внутренних дел объявило конкурс «Мечты сбываются!» для ребят от 8 до 18 лет, сообщили БЕЛТА в МВД.

Впервые принимаются работы в двух номинациях: «Видеообращение к министру» и «Письмо министру». В номинации «Видеообращение к министру» необходимо подготовить видеоролик и рассказать министру внутренних дел, в каком подразделении МВД участник конкурса мечтает служить и почему, с использованием возможностей искусственного интеллекта нужно показать, как в будущем будет выглядеть данное подразделение органов внутренних дел. С 1 по 15 декабря участнику следует разместить свой ролик в Instagram, поставить хештег #мвд_мечты_сбываются2025, подписаться на аккаунт @belarus_police и обязательно прислать ссылку на ролик в директ @belarus_police.

Претендентам на победу в номинации «Письмо министру» необходимо написать письмо министру внутренних дел и рассказать, какие хорошие поступки участник совершил в этом году, поделиться своей самой заветной мечтой и с 1 по 15 декабря прислать работу по адресу: 220030, Минск, ул. Городской Вал, 4, каб. 226.

«К работам должна прилагаться заявка в произвольной форме с информацией об участнике (фамилия, имя, отчество, возраст, почтовый адрес, контактный телефон)», — уточнили в МВД.

Каждый участник может подать заявку только в одну из номинаций. Авторов самых креативных работ ждут сюрпризы от главы МВД, а ролики будут опубликованы во всех соцсетях ведомства.

«Зима — это время волшебства и исполнения заветных желаний. Обязательно участвуйте и верьте: мечты сбываются», — заключили в МВД.