Министерство иностранных дел Литвы до настоящего времени не дало свой ответ на сделанное два дня назад предложение белорусской стороны о проведении переговоров между двумя внешнеполитическими ведомствами для поиска путей разрешения ситуации на белорусско-литовской границе. Об этом БЕЛТА заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.

«До настоящего времени ответ МИД Литвы на наше предложение не поступал. Вместо этого от литовской стороны получено предложение о проведении в начале следующей недели встречи на уровне заместителей руководителей пограничных служб двух стран по вопросу борьбы с трансграничной преступностью», — рассказал Руслан Варанков.

Он отметил, что эта инициатива полностью созвучна тем шагам, которые Минск предлагал Вильнюсу на протяжении последних лет: взаимодействие в области охраны и контроля пересечения государственной границы. «И мы его, конечно, приветствуем», — заявил пресс-секретарь.

«Однако такое взаимодействие не решает вопроса открытия закрытых в одностороннем порядке литовской стороной пунктов пропуска и возобновления через них движения граждан, транспортных средств и грузов. Еще раз подчеркиваем, что с учетом комплексного характера данного вопроса его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне, чего от нас так ждут граждане Беларуси, Литвы и других государств, включая ЕС. Белорусская сторона к этому готова. Но есть и другой, более простой и не предполагающий переговоров вариант: литовская сторона может просто отменить свое одностороннее решение о закрытии границы», — сказал Руслан Варанков.