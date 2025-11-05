К участию в отборе приглашаются режиссеры-постановщики театрально-зрелищных организаций и организаций культуры, а также иные лица, имеющие опыт проведения культурных мероприятий и заинтересованные в подготовке данных мероприятий.



Рекомендации по подготовке режиссерских концепций:

— обоснование уникальности проекта;

— отражение темы пятилетки качества; истории региона, в котором проходит праздник, включая литературное наследие;

— литературные юбилейные даты 2026 года;

— показ лучших достижений белорусского музыкального, хореографического и эстрадного искусства в разных жанрах, а также основных традиций праздника;

— использование новых идей (подходов), оригинальных режиссерских решений, театрализованных элементов, современных технологий и спецэффектов в ходе мероприятия, вовлеченность зрителя в происходящее на сцене;

— предлагаемый хронометраж мероприятий от 1 до 2 часов (с учетом сложившейся практики проведения каждого мероприятия).

Автор заявки, которая будет отобрана экспертной комиссией и поддержана оргкомитетом фестиваля, должен быть готов сформировать режиссерско-постановочную команду, подготовить сценарий и эскизы художественного оформления открытой сценической площадки для проведения культурно-массовых мероприятий по случаю открытия и закрытия Дня белорусской письменности, а также организовать проведение соответствующих мероприятий.

