В Министерстве лесного хозяйства опровергли распространенные в интернете сообщения о том, что с 1 января вступают в силу новые правила охоты.

Что уточнили в ведомстве

По данным пресс-службы министерства, появившиеся публикации о якобы изменении полномочий егерей касаются исключительно внутренней структуры РГОО «БООР» и не относятся ко всем охотхозяйствам страны.

В министерстве подчеркнули: действующие правила охоты остаются прежними.

Ведомство попросило пользователей учитывать официальную информацию.

mlyn.by