Министерство лесного хозяйства планирует в 2026 году создать 28,8 тыс. га новых лесов. Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минлесхозе большое внимание уделяется качественному и своевременному воспроизводству лесов. «С этой целью в системе ведомства функционирует 79 постоянных лесных питомников, общая площадь которых составляет более 1,3 тыс. га. В них в открытом грунте, а также в теплицах высаживается посадочный материал. В среднем с целью восстановления лесов и в дополнение озеленения в питомниках ежегодно выращивается от 350 до 400 млн штук стандартного посадочного материала. Увеличивается количество выращенного посадочного материала закрытой корневой системы. Он имеет ряд преимуществ по отношению к посадочному материалу с открытой. Это связано с лучшей приживаемостью, а также более интенсивному росту высадки», — рассказал Александр Угрин.

С начала текущего года в системе Минлесхоза воспроизводство лесов проведено на площади более 32 тыс. га, в том числе методом посева и посадки было создано более 26 тыс. га лесов, на ветровалах и буреломах лесные культуры были созданы на площади почти 9 тыс. га, отметил начальник управления лесного хозяйства. «В следующем году планируется создание лесов на площади 28,8 тыс. га. Для этих целей уже подготовлено порядка 9 тыс. га почвы. Планируется до конца года, если позволит погода, еще подготовить порядка 5 тыс. га для создания лесных культур», — поделился планами он.

В этом году с 11 по 31 октября проходила республиканская акция «Дай лесу новае жыццё!». «Это уже третий этап акции. В нем приняло участие более 50 тыс. человек. Всего было высажено порядка 18 млн лесных растений. Новые леса были созданы на площади 1,6 тыс. га, дополнение лесов было проведено на площади 5 тыс. га», — подытожил Александр Угрин.