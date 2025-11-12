Утверждены положения о дистанционной форме получения образования для вузов, ссузов и колледжей, а также при реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых. Дистанционное обучение проводится в системе электронного обучения, где должны быть доступны учебные материалы. Но на зачеты и экзамены нужно лично явиться в учреждение образования.

В частности, определено, что в вузах подготовка специалистов в дистанционной форме может осуществляться по специальностям высшего образования, кроме тех, по которым нельзя обучаться в дистанционной форме. Список специальностей с запретом на такую форму обучение содержится в приложении 1 к постановлению Совета Министров от 9 августа 2022 г. №518 «О реализации Закона Республики Беларусь от 14 января 2022 г. №154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании». Он достаточно обширный и, помимо медицинских, включает множество технических и творческих специальностей. Этот же документ определяет специальности профессионально-технического и среднего специального образования, которые недоступны для заочного и дистанционного обучения.

Согласно документу, дистанционное обучение в вузе организуется с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии:

— наличия электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам;

— наличия системы электронного обучения, которая должна обеспечивать усвоение образовательных программ, мониторинг учебной деятельности, взаимодействие с участниками образовательного процесса и прохождение аттестации;

— наличия электронной образовательной среды, включающей в себя систему электронного обучения, электронные образовательные и информационные ресурсы;

— наличия личного кабинета обучающегося, то есть защищенного электронного сервиса для персонализированного доступа в электронную образовательную среду;

— наличия процедуры прокторинга – верификации личности обучающегося и подтверждения результатов прохождения аттестации (с помощью технических средств контроля (аудио-, видеосредства, протоколирование и иные технические средства) или контролирующего лица.

Перечень и сроки освоения учебных дисциплин определяются учебными планами вуза для дистанционной формы обучения.

Аттестации при дистанционном обучении в вузе проводятся:

— текущая – в очном или в дистанционном формате;

— промежуточная – в очном формате по итогам всех семестров во время лабораторно-экзаменационных сессий или в комбинированном формате (по итогам каждого учебного года: за первый семестр учебного года – в дистанционном формате с применением процедуры прокторинга по мере готовности обучающегося к аттестации в течение семестра, за второй семестр учебного года – в очном формате во время лабораторно-экзаменационной сессии в конце учебного года);

— итоговая аттестация – в очном формате.

В исключительных случаях по согласованию с Министерством образования допускается проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся в дистанционной форме с применением процедуры прокторинга.

Дипломные проекты и работы хранятся в вузе в бумажном и электронном виде.

