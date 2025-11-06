Страна не только обеспечивает внутренний рынок в молоке и молочной продукции на 292%, но и готова поставлять необходимое количество высококачественных продовольственных товаров на экспорт.

Республика Беларусь – признанный в мире экспортер молочной продукции, сообщила замначальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси Мария Климова.

Государство полностью обеспечивает внутренние потребности в продукции молочной отрасли, а также готова поставлять ее в необходимых количествах на рынки других стран.

«По данным мировой торговли (за исключением внутреннего товарооборота между странами Евросоюза), Беларусь стабильно входит в число лидеров по ключевым позициям», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минсельхозпрода.

По словам Климовой, республика занимает пятое место в мире по экспорту сливочного масла, четвертое – по экспорту сыров. А также входит в тройку лидеров по поставкам в страны зарубежья сгущенного молока и сухой молочной сыворотки.

«Доля продовольственных товаров в общем объеме белорусского экспорта превышает 25 процентов», – говорится в сообщении.