С наступлением устойчивых холодов социальные работники уделяют самое пристальное внимание заботе об одиноких пожилых гражданах и инвалидах, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

В пресс-службе напомнили:

— Сегодня в стране насчитывается 155,2 тысячи одиноких нетрудоспособных граждан. Зима совсем близко, и социальные работники готовы им помочь. Самое пристальное внимание уделяется одиноким пожилым и инвалидам, которые проживают в сельской местности. Речь, в частности, идет об уборке придомовой территории, заготовке дров на зиму, помощи в растопке печей. На контроле также состояние печей и электропроводки в доме.

Не забывают социальные службы и о необходимости живого общения с одинокими людьми, добавили в министерстве:

— Визиты волонтеров и молодежи — это не только про помощь по хозяйству. Это возможность поделиться жизненным опытом для старшего поколения и уроки уважения, доброты и ответственности — для младшего.

За помощью социальных работников можно обращаться в территориальные центры соцобслуживания населения, добавили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.

sb.by